toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Караваєв пояснив, чому не зміг закріпитися у Фенербахче

5 травня 06:30 1901 Читать на русском
Караваєв пояснив, чому не зміг закріпитися у Фенербахче
Олександр Караваєв / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "біло-синіх" Олександр Караваєв розповів про досвід виступів у турецькій Суперлізі.

"Хотів спробувати себе у сильному клубі. Фенербахче прагнув викупити мій контракт, але в підсумку все склалося інакше. Це був великий ризик, але хто не ризикує, потім нічого не отримує.

Караваєв виділив найскладнішого опонента у своїй кар'єрі

Я спробував. Я не їхав туди, щоб відбути номер півроку і поїхати назад. Намагався довести все на полі. Наскільки я розумію, коли оренда підходила до кінця, на мене вже не розраховували, тому що розуміли, що її не продовжити, а мій договір не викупити. Розумів, на що йшов. Отримав досвід і знайшов позитивні моменти. У майбутньому у таку оренду ніколи не піду", – сказав Караваєв в ефірі програми DynamOnline на YouTube-сторінці Динамо.

Нагадаємо, гравець збірної України захищав кольори Фенербахче з січня по червень 2017 року. Однак, закріпитися у складі турецького гранда йому не вдалося і він повернувся в чемпіонат України.

"Це сенсаційне відео – цікаво, як Динамо було настільки некомпетентне": киян рознесли за 2 проблемні трансфери

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12689
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Фенербахче Фенербахче Олександр Караваєв Олександр Караваєв
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук