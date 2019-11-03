Караваев положительно оценивает шансы Динамо в матче с Шахтером

Полузащитник Динамо Александр Караваев заявил, что несмотря на игру в меньшинстве, его команде легко далась победа над Львовом (4:0). Кроме того, хавбек оптимистично оценивает шансы киевлян в следующем матче против Шахтера.

Напомним, Динамо разгромило Львов, но потеряло Сергея Сидорчука на матч с Шахтером – капитан получил красную карточку.

Динамо – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча

"Хотя Львов и закрытая команда, сегодня с ними не было трудно. Мы с первых минут начали их прессинговать, не позволяя им ничего сделать у наших ворот. Навязали им свою игру за счет быстрых передач, высокой скорости и раскрытия зон. Если бы мы все свои моменты воплотили в голы, думаю, игра закончилась бы уже в первом тайме.

Мы понимали, что один забитый мяч нас не устраивает, ведь мы все помним игру с Карпатами, когда при счете 1:0 в нашу пользу залетел нелепый мяч в наши ворота, и мы сыграли вничью, а в конце встречи и вовсе могли проиграть, это было очень обидно. Поэтому, конечно, мы хотели забить как можно больше, и хорошо, что нам это удалось.

Вероятное отсутствие Сидорчука, Шепелева и Буяльского на матч с Шахтером? Конечно, это серьезные потери. Сергей Сидорчук – лидер нашей команды, капитан, который ведет за собой, цементирует центр поля и во многом влияет на нашу игру. Конечно, его будет очень не хватать. Но в то же время у нас большой выбор исполнителей, ребят есть кем заменить. Уверен, что те футболисты, которые будут готовиться к игре с Шахтером, не подведут, и все сложится хорошо", – рассказал Караваев пресс-службе Динамо.

Напомним, матч Шахтер – Динамо пройдет 10 ноября.

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