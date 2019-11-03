Караваєв позитивно оцінює шанси Динамо в матчі з Шахтарем

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв заявив, що попри гру в меншості, його команді легко далася перемога над Львовом (4:0). Крім того, хавбек оптимістично оцінює шанси киян в наступному матчі проти Шахтаря.

Нагадаємо, Динамо розгромило Львів, але втратило Сергія Сидорчука на матч з Шахтарем – капітан отримав червону картку.

Динамо – Львів – 4:0 – відео голів та огляд матчу

"Хоча Львів і закрита команда, сьогодні з ними не було важко. Ми з перших хвилин почали їх пресингувати, не дозволяючи їм нічого зробити біля наших воріт. Нав'язали їм свою гру за рахунок швидких передач, високої швидкості і розкриття зон. Якби ми всі свої моменти втілили в голи, думаю, гра закінчилася б уже в першому таймі.

Ми розуміли, що один забитий м'яч нас не влаштовує, адже ми всі пам'ятаємо гру з Карпатами, коли за рахунку 1:0 на нашу користь залетів безглуздий м'яч у наші ворота, і ми зіграли внічию, а в кінці зустрічі і зовсім могли програти, це було дуже прикро. Тому, звісно, ми хотіли забити якомога більше, і добре, що нам це вдалося.

Ймовірна відсутність Сидорчука, Шепелєва і Буяльського на матч з Шахтарем? Звичайно, це серйозні втрати. Сергій Сидорчук – лідер нашої команди, капітан, який веде за собою, цементує центр поля і багато в чому впливає на нашу гру. Звичайно, його буде дуже не вистачати. Але водночас у нас великий вибір виконавців, хлопців є ким замінити. Упевнений, що ті футболісти, які будуть готуватися до гри з Шахтарем, не підведуть, і все складеться добре", – розповів Караваєв прес-службі Динамо.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо пройде 10 листопада.

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