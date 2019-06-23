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Караваев перейдет в Динамо, – СМИ

10:16 651 Читати українською
Караваев перейдет в Динамо, – СМИ
Александр Караваев / УАФ

Динамо в ближайшие дни объявит о переходе капитана Зари Александра Караваева.

Полузащитник Зари Александр Караваев станет игроком киевского Динамо. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни, утверждает Динамомания.

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27-летний Караваев является воспитанником Шахтера, но не сыграл за первую команду "горняков" ни одного матча. На протяжении своей карьеры игрок сборной Украины выступал за Севастополь, Фенербахче и Зарю. Контракт капитана луганчан с клубом действует до лета 2020 года. В сезоне 2018/19 Караваев забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

Вероятно, частью сделки станет Александр Тымчик. Защитник киевлян следующий сезон также проведет в составе Зари.

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