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Караваев объяснил, что изменилось в игре Малиновского после перехода в Генк

18:55 78 Читати українською
Караваев объяснил, что изменилось в игре Малиновского после перехода в Генк
Александр Караваев / фото из соцсетей

Защитник Зари и сборной Украины Александр Караваев рассказал о задачах команды в матче с командой Словакии.

"Матч со Словакией? Есть четкая задача выигрывать. Но при условии, что мы не будем отходить от нашей структуры игры. Каждый должен знать, на каком месте он находится, когда развивается атака или оборона. С каждой игрой это доходит до автоматизма.

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Малиновский? Когда он был в Заре и сейчас – очень отличается удар и его подход. Видно, что, когда он перешел в Генк, начал совсем по-другому тренироваться.

Он нашел эту точку, куда нужно бить и рассчитывать траекторию. Все время, когда он бьет, – один и тот же полет в одну и ту же точку. Это он тренирует не один год – и пожалуйста, есть результат", – сказал Караваев в эфире шоу ОТДУШИВДУШУ.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
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дн
:
1
час
:
17
мин
Украина
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Теги
Генк Генк Руслан Малиновский Руслан Малиновский Александр Караваев Александр Караваев Украина Украина Сборная Украины Лига наций Словакия - Украина Украинцы за рубежом
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