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Караваєв пояснив, що змінилося у грі Маліновського після переходу в Генк

18:55 277 Читать на русском
Караваєв пояснив, що змінилося у грі Маліновського після переходу в Генк
Олександр Караваєв / фото із соцмереж

Захисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв розповів про завдання команди у матчі з Командою Словаччини.

"Матч зі Словаччиною? Є чітке завдання вигравати. Але за умови, що ми не будемо відходити від нашої структури гри. Кожен повинен знати, на якому місці він знаходиться, коли розвивається атака або оборона. З кожною грою це доходить до автоматизму.

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Маліновський? Коли він був в Зорі і зараз – дуже відрізняється його удар і його підхід. Видно, що, коли він перейшов в Генк, почав зовсім по-іншому тренуватися.

Він знайшов цю точку, куди потрібно бити і розраховувати траєкторію. Весь час, коли він б'є, – один і той же політ в одну і ту ж точку. Це він тренує не один рік – і будь ласка, є результат", – сказав Караваєв в ефірі шоу ОТДУШИВДУШУ.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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