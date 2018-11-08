Караваєв пояснив, що змінилося у грі Маліновського після переходу в Генк

Захисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв розповів про завдання команди у матчі з Командою Словаччини.

"Матч зі Словаччиною? Є чітке завдання вигравати. Але за умови, що ми не будемо відходити від нашої структури гри. Кожен повинен знати, на якому місці він знаходиться, коли розвивається атака або оборона. З кожною грою це доходить до автоматизму.

Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у жовтні, – InStat

Маліновський? Коли він був в Зорі і зараз – дуже відрізняється його удар і його підхід. Видно, що, коли він перейшов в Генк, почав зовсім по-іншому тренуватися.



Він знайшов цю точку, куди потрібно бити і розраховувати траєкторію. Весь час, коли він б'є, – один і той же політ в одну і ту ж точку. Це він тренує не один рік – і будь ласка, є результат", – сказав Караваєв в ефірі шоу ОТДУШИВДУШУ.

Україна – Туреччина: ФФУ назвала причини перенесення поєдинку до Анталії