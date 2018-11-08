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Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в октябре, – InStat

15:40 50 Читати українською
Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в октябре, – InStat
Руслан Малиновский / Фото ФК Генк

Авторитетный портал высоко оценил уровень игры украинского полузащитника Генка Руслана Малиновского.

По версии InStat Руслан Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Бельгии за прошлый месяц.

Малиновский отреагировал на слухи о переходе в Динамо

Его индекс составил 328. Ближайшим преследователем украинца был форвард Андерлехта Ландри Нани Димати (318).

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел 13 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

Стоит отметить, Генк сейчас возглавляет турнирную таблицу бельгийского чемпионата, оторвавшись от Брюгге на 3 очка.

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Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Рекорды Бельгия
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