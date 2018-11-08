Малиновский – лучший игрок чемпионата Бельгии в октябре, – InStat

Авторитетный портал высоко оценил уровень игры украинского полузащитника Генка Руслана Малиновского.

По версии InStat Руслан Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Бельгии за прошлый месяц.

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Его индекс составил 328. Ближайшим преследователем украинца был форвард Андерлехта Ландри Нани Димати (318).

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел 13 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

Стоит отметить, Генк сейчас возглавляет турнирную таблицу бельгийского чемпионата, оторвавшись от Брюгге на 3 очка.

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