Караваев назвал трех главных весельчаков сборной Украины

Полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев отметил атмосферу в национальной команде, а также назвал трех самых веселых партнеров.

"Выступать за сборную Украины – это гордость. Трудно передать словами те эмоции, которые испытываешь, когда приезжаешь в сборную.

Караваев: Миколенко – быстрый, как орел, и у него клювик красивый есть

Атмосфера в команде отличная. Это замечают даже те, кто не находится внутри команды. Даже друзья мне говорят, что видно эту хорошую атмосферу. Конечно, Зинченко, Ярмоленко и Коноплянка – это главные заводилы. Они могут разрядить атмосферу, посмеяться друг над другом, пошутить", – сказал Караваев Youtube-каналу Footboom.

Напомним, Александр Караваев сыграл 5 матчей в отборе на Евро-2020, а сборная Украины завоевала путевку в основной раунд турнира.

Евро-2020: где состоятся матчи, как и когда приобрести билеты на поединки сборной Украины и сколько они стоят