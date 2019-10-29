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Караваев назвал трех главных весельчаков сборной Украины

29 октября 23:53 32 Читати українською
Караваев назвал трех главных весельчаков сборной Украины
Александр Караваев / УАФ

Полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев отметил атмосферу в национальной команде, а также назвал трех самых веселых партнеров.

"Выступать за сборную Украины – это гордость. Трудно передать словами те эмоции, которые испытываешь, когда приезжаешь в сборную.

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Атмосфера в команде отличная. Это замечают даже те, кто не находится внутри команды. Даже друзья мне говорят, что видно эту хорошую атмосферу. Конечно, Зинченко, Ярмоленко и Коноплянка – это главные заводилы. Они могут разрядить атмосферу, посмеяться друг над другом, пошутить", – сказал Караваев Youtube-каналу Footboom.

Напомним, Александр Караваев сыграл 5 матчей в отборе на Евро-2020, а сборная Украины завоевала путевку в основной раунд турнира.

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Александр Караваев Александр Караваев Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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