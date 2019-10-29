Караваєв назвав трьох головних веселунів збірної України

Півзахисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв відзначив атмосферу в національній команді, а також назвав трьох найвеселіших партнерів.

"Виступати за збірну України – це гордість. Важко передати словами ті емоції, які відчуваєш, коли приїжджаєш у збірну.

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Атмосфера в команді чудова. Це помічають навіть ті, хто не перебуває всередині команди. Навіть друзі мені говорять, що видно цю хорошу атмосферу. Звісно, Зінченко, Ярмоленко і Коноплянка – це головні веселуни. Вони можуть розрядити атмосферу, посміятися один над одним, пожартувати", – сказав Караваєв Youtube-каналу Footboom.

Нагадаємо, Олександр Караваєв зіграв 5 матчів у відборі на Євро-2020, а збірна України завоювала путівку до основного раунду турніру.

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