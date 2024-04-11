"Я бы очень хотел, чтобы продали Николая Шапаренко. Он был на очень сильном уровне, потом была травма, но он вернулся.

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Большой молодец, потому что через многое прошел. Потихоньку выходит на свой уровень. Дай бог, чтобы он еще и на Евро зажигал", – сказал Караваев в программе "Небезпечна передача".

Напомним, в текущем сезоне Шапаренко провел за Динамо 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро. К слову, ранее президент киевлян Игорь Суркис заявил, что по сравнению с Судаковым клаусула Николай должна быть вдвое больше и составлять 300 миллионов.

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