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Караваев надеется, что победа над Мальме станет переломным моментом для Динамо

15:31 18 Читати українською
Караваев надеется, что победа над Мальме станет переломным моментом для Динамо
Александр Караваев / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал поединок Лиги Европы против Мальме (1:0).

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Это лишь один матч. Очень положительные эмоции, потому что это первая победа за долгое время.

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Мы с ребятами говорили, что нужно сломать уже этот негатив и начинать с позитива, что мы сегодня и сделали. Рисунок игры был другим, все так, как мы и хотели.

Реализация? Мы создаем много моментов, но где-то не получается завершить", – цитирует Караваева FootballHub.

Напомним, Динамо прервало безвыигрышную серию, которая насчитывала 6 поединков.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Мальме Александр Караваев Александр Караваев
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