Караваев надеется, что победа над Мальме станет переломным моментом для Динамо

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"У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"
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Михайличенка шкода – тренеру знайшли цікаву заміну, або Цілющі ікони: реакція соцмереж на гру Динамо й Олександрії в ЛЄЛига Европы — 14:57 363
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Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 14:41 40
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"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиціїЛига чемпионов — 13:00 482
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Динамо и Шахтер готовы посоревноваться за Луческу, – СМИУкраина — 12:20 671