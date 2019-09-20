Караваев надеется, что победа над Мальме станет переломным моментом для Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал поединок Лиги Европы против Мальме (1:0).

"Это лишь один матч. Очень положительные эмоции, потому что это первая победа за долгое время.

"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиції

Мы с ребятами говорили, что нужно сломать уже этот негатив и начинать с позитива, что мы сегодня и сделали. Рисунок игры был другим, все так, как мы и хотели.

Реализация? Мы создаем много моментов, но где-то не получается завершить", – цитирует Караваева FootballHub.

Напомним, Динамо прервало безвыигрышную серию, которая насчитывала 6 поединков.

На межі виклику швидкої для Михайличенка, йому знайшли заміну або Цілющі ікони: соцмережі про матчі Динамо й Олександрії