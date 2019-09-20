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Караваєв сподівається, що перемога над Мальме стане переломним моментом для Динамо

15:31 350 Читать на русском
Караваєв сподівається, що перемога над Мальме стане переломним моментом для Динамо
Олександр Караваєв / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував поєдинок Ліги Європи проти Мальме (1:0).

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Це лише один матч. Дуже позитивні емоції, тому що це перша перемога за довгий час.

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Ми з хлопцями розмовляли, що потрібно зламати вже цей негатив і починати з позитиву, що ми сьогодні і зробили. Малюнок гри був іншим, все так, як ми і хотіли.

Реалізація? Ми створюємо багато моментів, але десь не виходить завершити", – цитує Караваєва FootballHub.

Нагадаємо, Динамо перервало безвиграшну серію, яка налічувала 6 поєдинків.

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Динамо Динамо Динамо - Мальме Ліга Європи Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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