Караваєв сподівається, що перемога над Мальме стане переломним моментом для Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував поєдинок Ліги Європи проти Мальме (1:0).

"Це лише один матч. Дуже позитивні емоції, тому що це перша перемога за довгий час.

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Ми з хлопцями розмовляли, що потрібно зламати вже цей негатив і починати з позитиву, що ми сьогодні і зробили. Малюнок гри був іншим, все так, як ми і хотіли.

Реалізація? Ми створюємо багато моментів, але десь не виходить завершити", – цитує Караваєва FootballHub.

Нагадаємо, Динамо перервало безвиграшну серію, яка налічувала 6 поєдинків.

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