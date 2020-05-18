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Караваев – о подготовке Динамо к Классическому: Учитываем тот факт, что Заря идет на втором месте

08:55 2 Читати українською
Караваев – о подготовке Динамо к Классическому: Учитываем тот факт, что Заря идет на втором месте
Динамо – Шахтер / Фото из открытых источников

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о настрое на матч против Шахтера.

"Нам на 100% хватит сил на такой матч. Мы успеем подготовиться. Уверен, что подойдем к игре в оптимальных кондициях. То, что на матче не будет зрителей, повлияет на градус поединка.

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Без болельщиков сложно играть, но от этого никуда не деться. Хотя уверен, что напряжение будет соответствовать дерби. Конечно, учитываем тот факт, что сейчас Заря идет на втором месте. Но в матчах с "горняками" можем показать как хорошую игру и добиться результата, так и сыграть по-другому. Настроены на победу в каждой игре", – сказал Караваев в программе "Великий футбол".

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Динамо после 23-х туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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