Шахтар – Динамо: Караваєв оцінив шанси киян у Класичному

Захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів про настрій на матч проти Шахтаря.

"Нам на 100% вистачить сил на такий матч. Ми встигнемо підготуватися. Упевнений, що підійдемо до гри в оптимальних кондиціях. Те, що на матчі не буде глядачів, це вплине на градус поєдинку.

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Без уболівальників складно грати, але від цього нікуди не дітися. Хоча впевнений, що напруга відповідатиме дербі. Звісно, враховуємо той факт, що зараз Зоря йде на другому місці. Але в матчах з "гірниками" можемо показати як хорошу гру і добитися результату, так і зіграти по-іншому. Налаштовані на перемоги у кожній грі", – сказав Караваєв у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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