Согласно требованиям CAF, перед стартом турнира все футболистки должны были сдать ряд анализов. В случае Барбры Банда проблемой стал тест на содержание тестостерона – мужского гормона. Не помогли даже препараты, помогающие снизить его уровень.

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Интересно, что эта футболистка играла за свою сборную на Олимпийских играх, где стала первой женщиной, оформившей хет-трик. Чиновники объясняют ее участие в турнире в Токио тем, что тогда подобные анализы не проводились. По данным BBC Sport Africa, еще три футболистки сборной Замбии не прошли тест CAF на определение пола. Они не поехали на турнир, поэтому информацию о них не разглашают.

"По требованию CAF все футболистки должны были пройти проверку пола, и, к сожалению, Барбра Банда не отвечала критериям, установленным CAF. Очень жаль, что мы вынуждены соревноваться без одной из лучших игроков", – заявил президент Футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга.

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