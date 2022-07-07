Згідно з вимогами CAF, перед стартом турніру всі футболістки повинні були здати низку аналізів. У випадку Барбри Банда проблемою став тест на вміст тестостерону – чоловічого гормону. Не допомогли навіть препарати, які допомагають зменшити його рівень.

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Цікаво, що ця футболістка грала за свою збірну на Олімпійських іграх, де стала першою жінкою, яка оформила хет-трик. Чиновники пояснюють її участь на турнір в Токіо тим, що тоді подібні аналізи не проводили. За даними ВВС Sport Africa, ще три футболістки збірної Замбії не пройшли тест CAF на визначення статі. Вони не поїхали на турнір, тому інформацію про них не розголошують.

"На вимогу CAF всі футболістки повинні були пройти перевірку статі, і, на жаль, Барбра Банда не відповідала критеріям, встановленим CAF. Дуже шкода, що ми змушені змагатися без однієї з найкращих гравчинь", – заявив президент Футбольної асоціації Замбії Ендрю Каманґа.

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