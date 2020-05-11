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Капитан Вильярреала Сориано вернулся к тренировкам – он не играл 3 года из-за травм

14:10 23 Читати українською
Капитан Вильярреала Сориано вернулся к тренировкам – он не играл 3 года из-за травм
Бруно Сориано / Diario AS

Полузащитник испанского Вильярреала Бруно Сориано начал тренироваться с первой командой.

Капитан "Желтой субмарины" после 3-летнего перерыва возобновил тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

Примера запланировала возобновить сезон историческим дерби

Вильярреал накануне вернулся к занятиям на клубной базе. Сориано занимался без ограничений с тренером по физподготовке. 35-летний хавбек не выходил на поле с мая 2017 года. Тогда у него обнаружили остеофит (патологический нарост на поверхности костной ткани), а затем ветеран был прооперирован из-за травмы подколенного сухожилия.

Бруно Сориано является воспитанником Вильярреала и дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2006/07. В его активе 415 матчей за "Желтую субмарину", в которых забил 32 мяча.

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Бруно Сориано Бруно Сориано Вильярреал Вильярреал Испания
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