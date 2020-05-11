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Капітан Вільяреала Соріано повернувся до тренувань – він не грав 3 роки через травми

14:09 187 Читать на русском
Капітан Вільяреала Соріано повернувся до тренувань – він не грав 3 роки через травми
Бруно Соріано / Diario AS

Півзахисник іспанського Вільяреала Бруно Соріано почав тренуватися з першою командою.

Капітан "Жовтої субмарини" після 3-річної перерви відновив тренування, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вільяреал напередодні повернувся до занять на клубній базі. Соріано займався без обмежень із тренером із фізпідготовки. 35-річний хавбек не виходив на поле з травня 2017-го. Тоді в нього виявили остеофіт (патологічний наріст на поверхні кісткової тканини), а потім ветеран був прооперований через травму підколінного сухожилля.

Бруно Соріано є вихованцем Вільяреала та дебютував на професіональному рівні в сезоні 2006/07. У його активі 415 поєдинків за "Жовту субмарину", в яких забив 32 м'ячі.

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Теги
Іспанія Бруно Соріано Бруно Соріано Вільяреал Вільяреал
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