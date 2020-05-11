Примера запланировала возобновить сезон историческим дерби

Испанская Ла Лига подобрала поединок, которым даст рестарт прерванному пандемией коронавируса чемпионату.

Дерби Севильи и Бетиса станет первым матчем возобновленного сезона в Испании, сообщает Cadena SER.

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"Нет лучшей вывески для рестарта Ла Лиги, нежели дерби. Это будет еще одним стимулом, мы все с нетерпением ждем футбол, и эта первая попытка будет замечательной", – заявил спортивный директор Севильи Мончи.

Ожидается, что поединок сыграют 12 июня вечером. Севильское дерби входит в программу перенесенного ранее 28-го тура. В его рамках мадридский Реал также должен принять Эйбар, а Барселона поедет в гости к Мальорке.

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