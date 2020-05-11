toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Примера запланировала возобновить сезон историческим дерби

13:13 90 Читати українською
Примера запланировала возобновить сезон историческим дерби
Гран Дерби / EFE

Испанская Ла Лига подобрала поединок, которым даст рестарт прерванному пандемией коронавируса чемпионату.

 

Дерби Севильи и Бетиса станет первым матчем возобновленного сезона в Испании, сообщает Cadena SER.

Ла Лига планирует возобновить чемпионат 12 июня – Реал, Барселона и другие будут играть в интенсивном графике

"Нет лучшей вывески для рестарта Ла Лиги, нежели дерби. Это будет еще одним стимулом, мы все с нетерпением ждем футбол, и эта первая попытка будет замечательной", – заявил спортивный директор Севильи Мончи.

Ожидается, что поединок сыграют 12 июня вечером. Севильское дерби входит в программу перенесенного ранее 28-го тура. В его рамках мадридский Реал также должен принять Эйбар, а Барселона поедет в гости к Мальорке.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
"Я уже в топ-команде": игрок Шахтера не думает о переезде в ведущие лиги Европы
06:30
227
Теги
Испания Севилья Севилья Бетис Бетис Мончи Футбольные дерби Севилья - Бетис
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
8
час
:
30
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук