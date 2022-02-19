Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау опасается, что защитник Киран Триппьер больше не поможет команде в этой кампании.

"Вчера ему сделали операцию, которая сложилась удачно. Это уже хорошие новости, но сейчас я не знаю, на сколько мы потеряли Кирана.

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Надеемся на его возвращение хотя бы до конца сезона, но очевидно, что травма серьезная. Это большой удар для нас, он ведь так хорошо начал. Будем смотреть, как сложится его реабилитация", – говорит Хау Sky Sports.

Напомним, зимой Ньюкасл приобрел Триппьера у Атлетико за 15 млн евро. Защитник успел провести четыре матча в АПЛ, дважды забил и дослужился до статуса капитана "сорок". В поединке с Астон Виллой англичанин получил перелом пятой плюсневой кости стопы.

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