Головний тренер Ньюкасла Едді Хау побоюється, що захисник Кіран Тріпп'єр більше не допоможе команді у цій кампанії.

"Вчора йому зробили операцію, яка склалася вдало. Це вже хороші новини, але зараз я не знаю, на скільки ми втратили Кірана.

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Сподіваємося на його повернення бодай до кінця сезону, але очевидно, що травма серйозна. Це великий удар для нас, адже він так добре розпочав. Будемо дивитись, як складеться його реабілітація", – наводить слова Хау Sky Sports.

Нагадаємо, взимку Ньюкасл придбав Тріпп'єра у Атлетіко за 15 млн євро. Захисник встиг провести чотири матчі в АПЛ, двічі забив і дослужився до статусу капітана "сорок". У поєдинку з Астон Віллою англієць зазнав перелому п'ятої плюсневої кістки стопи.

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