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Кубок Англии: Суонси разгромил Брентфорд, Вулверхэмптон и Кристал Пэлас тоже вышли в четвертьфинал

20:07 7 Читати українською
Кубок Англии: Суонси разгромил Брентфорд, Вулверхэмптон и Кристал Пэлас тоже вышли в четвертьфинал
Суонси – Брентфорд / твиттер Суонси

Состоялись еще 3 поединка 1/8 финала Кубка Англии: Суонси разобрался с Брентфордом дома, а Вулверхэмптон и Кристал Пэлас на выезде победили Бристоль Сити и Донкастер соответственно.

Англия, Кубок Англии, 1/8 фіналу

Бристоль Сити – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Кавалейру, 28

Донкастер – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Шлупп, 8, Майер, 45+2

Суонси – Брентфорд – 4:1

Голы: Дэниелс, 49 (автогол), Джеймс, 53, Селина, 67, Байерс, 90 – Уоткинс, 28

Вулверхэмптону в матче с одним из претендентов на выход в АПЛ Бристоль Сити хватило и одного забитого мяча. Его "волки" провели в первом тайме: Догерти ворвался с правого фланга в штрафную и скинул под удар абсолютно свободному Кавалейру, а тот метров с 11-ти пробил кипера "малиновок".

Кристал Пэлас еще до перерыва забил два мяча Донкастеру. Счет открыл Джеффри Шлупп, а удвоил преимущество "орлов" Макс Майер, которому ассистировал Таунсенд. Вторая половина игры завершилась без голов.

Суонси проиграл первый тайм Брентфорду, но уже за первые 8 минут второй половины дважды забил гостям усилиями Дэниелса (отправил мяч в собственные ворота) и Джеймса. А потом Селина и Байерс довели счет до разгромного. Итак, 4:1 – дальше идет Суонси.

Последний матч 1/8 финала Кубка Англии состоится завтра. Лондонский Челси на Стэмфорд Бридж примет Манчестер Юнайтед.

Кубок Англии1/8 финала

Суонси - Брентфорд: Воскресенье 17 февраля 2019

Суонси
Матч окончен
4 : 1
Брентфорд
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