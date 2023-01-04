Болельщики сборной Эстонии требуют забрать у Константина Васильева капитанскую повязку после фото с главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным, сообщает Sport Delfi.

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Экс-футболист прибалтийцев Андрей Степанов выложил фото, на котором Васильев праздновал Новый год в компании с Карпиным, бывшим игроком Карпат Сергеем Зеневым, ассистентом главного тренера эстонцев Андресом Опером, экс-голкипером Сергеем Парейко и другими.

Объединение болельщиков сборной Эстонии MTU Jalgpallihaigla осудило поступок футболистов, заявив, что такое поведение недопустимо. "Несмотря на то, что эта встреча была частной, граждане Эстонии и национальные представители имеют моральную обязанность отстаивать те же ценности, которые защищает эстонское государство, а также большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными чиновниками в наши дни неприемлемы". Также было организовано голосование по лишению Васильева повязки капитана в национальной команде.

Напомним, Карпин родился в эстонском городе Нарва, однако в 2014 году дал скандальное интервью, в котором отметил, что "родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и чувствует ностальгию по бывшей империи".

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