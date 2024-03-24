"У сборной Украины много индивидуально сильных игроков, и нам нужно позаботиться о решении этой проблемы. В частности, у них есть быстрые игроки, которые играют на клубном уровне в высших европейских лигах. Посмотрите, сколько голов их нападающий из Жироны в этом сезоне уже забил. А Мудрик чрезвычайно опасен на фланге. Есть и другие исполнители хорошего качества. Конечно, это гораздо более сильный соперник, чем команда Израиля, с которой мы играли в полуфинале плей-офф.

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Но в нашей команде также есть отличные игроки, которые играют на высоком уровне и очень хорошо себя показывают в своих клубах. Поэтому не стоит бояться каких-то индивидуальных качеств соперника – важно противодействовать этому правильными командными действиями.

Мы понимаем, что атмосфера во Вроцлаве будет не в нашу пользу. В этой игре на стороне хозяев будет намного больше болельщиков, чем в Израиле. Играть в таких условиях – это то, чему нам нужно учиться. Но важно, что в нашем составе есть опытные игроки – они помогут молодым ребятам справиться с волнением и давлением трибун.

В любом случае, мы очень ждем этого матча. У нас есть 90 минут, и, возможно, даже дополнительное время и серия пенальти, чтобы попасть на большой турнир. Нет лучшей возможности, чем эта. Одна хорошая игра, и мы готовы. Но чтобы выполнить такую задачу, нам нужно обыграть сборную Украины, и это будет трудно", – приводит слова Гудмундссона MBL.is.

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