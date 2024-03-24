"У збірної України багато індивідуально сильних гравців, і нам потрібно подбати про розв'язання цієї проблеми. Зокрема, у них є швидкі футболісти, які грають на клубному рівні у вищих європейських лігах. Подивіться, скільки голів їхній нападник з Жирони цього сезону вже забив. А Мудрик надзвичайно небезпечний на фланзі. Є й інші виконавці хорошої якості. Звичайно, це набагато сильніший суперник, ніж команда Ізраїлю, з якою ми грали у півфіналі плей-офф.

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Але в нашій команді також є відмінні гравці, які грають на високому рівні і дуже добре себе показують у своїх клубах. Тому не варто боятися якихось індивідуальних якостей суперника – важливо протидіяти цьому правильними командними діями.

Ми розуміємо, що атмосфера у Вроцлаві буде не на нашу користь. У цій грі на боці господарів буде набагато більше вболівальників, ніж в Ізраїлі. Грати в таких умовах – це те, чому нам потрібно вчитися. Але важливо, що в нашому складі є досвідчені гравці – вони допоможуть молодим хлопцям впоратися з хвилюванням і тиском трибун.

У будь-якому випадку, ми дуже чекаємо цього матчу. У нас є 90 хвилин, і, можливо, навіть додатковий час і серія пенальті, щоб потрапити на великий турнір. Немає кращої можливості, ніж ця. Одна хороша гра, і ми готові. Але щоб виконати таке завдання, нам потрібно обіграти збірну України, і це буде важко", – наводить слова Гудмундссона MBL.is.

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