Капитан сборной Дании подытожил выступление на Евро-2020 – речь не только о футболе
Защитник сборной Дании Симон Кьяер убежден, что команда достойно провела чемпионат Европы.
"Думаю, что со временем мы начинаем замечать некоторые важные вещи. Было трудно осознать все это, но в целом мы провели невероятный турнир.
Англия – Дания: заслуженный триумф Саутгейта с привкусом скандала, яркая вывеска на финал Евро, Стерлинг – злой гений
Это больше, чем я ожидал. Я горжусь, но также разочарован, что мы не вышли в финал", – цитирует Кьера официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Дании завершила выступления на Евро-2020 в полуфинале, драматично уступив Англии. Однако самый тяжелый момент "викинги" пережили еще в первом туре группового этапа, когда у главной звезды команды – Кристиана Эриксена – случился сердечный приступ.
Герой дня: Каспер Шмейхель видав 9 карколомних сейвів – моральна перемога над ницою Англією, світ аплодує