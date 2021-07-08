"Думаю, что со временем мы начинаем замечать некоторые важные вещи. Было трудно осознать все это, но в целом мы провели невероятный турнир.

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Это больше, чем я ожидал. Я горжусь, но также разочарован, что мы не вышли в финал", – цитирует Кьера официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Дании завершила выступления на Евро-2020 в полуфинале, драматично уступив Англии. Однако самый тяжелый момент "викинги" пережили еще в первом туре группового этапа, когда у главной звезды команды – Кристиана Эриксена – случился сердечный приступ.

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