"Думаю, що з часом ми починаємо помічати деякі важливі речі. Було важко усвідомити все це, але в цілому ми провели неймовірний турнір.

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Це більше, ніж я сподівався. Я пишаюся, але також розчарований, що ми не вийшли в фінал", – цитує К'ера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Данії завершила виступи на Євро-2020 у півфіналі, драматично поступившись Англії. Однак найважчий момент "вікінги" пережили ще у першому турі групового етапу, коли у головної зірки команди – Крістіана Еріксена – трапився серцевий напад.

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