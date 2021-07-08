Каспер Шмейхель

Вік: 34 роки

Позиція: голкіпер

Клуб: Лестер

Transfermarkt: 6 млн євро

Статистика у збірній Данії: 70 матчів

Англія – у фіналі Євро. Вперше у своїй історії. Стартували важко, очки набирали прагматично і навіть занудно. Один із відомих експертів дозволив собі вичерпну репліку: "Англія грає, як добре просмажений шматок лайна". Проте з кожною грою вони додавали обертів. Такі команди, як правило, заходять далеко у турнірній сітці. Проти Данії була вже інша гра, ніж ми звикли бачити у виконанні підопічних Саутгейта. Пропущений м’яч змусив англійців бігти ва-банк.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Суперник назагал добре захищався. Суперник і сам намагався контролювати м’яч, вибігав у дуже перспективні атаки, які завершувалися ударами, змушуючи Пікфорда помітно нервувати. У середині другого тайму стався ключовий момент – Каспер Юлманд провів ряд замін. Зокрема, тренер зняв Дамсгора та Дольберга, випустивши Поульсена та Ньоргора. Можливо, на це були поважні причини. Можливо, досвідчений менеджер прорахувався, або ж свіжі виконавці не зуміли увійти в гру. Так іноді трапляється. Поульсен вражав своєю незграбністю, часто помилявся, а Ньоргор просто розчинився на полі. Англія таким чином отримала додаткову перевагу, вже менше озираючись на власні тили.

Навіть за цих умов Данія мала всі шанси вистояти до "лотереї". Поки не відбулася ганебна симуляція Стерлінга і ще ганебніше рішення арбітра Маккелі напару із асистентами VAR. Техніка спрацювала чітко, але феміда у людській подобі дуже вчасно для англійців осліпла. "Базар-ліга" – і не де-небудь у чемпіонаті України, а на найвищому рівні, на очах десятків мільйонів телеглядачів. Купи, продай! Уроки фейр-плей від Паоло Ді Каніо, продемонстровані на англійських полях у 90-х, минули намарно, нічого не навчивши молоде покоління. Родоначальники ницо виконали покарання і тепер тішаться вкраденій путівці у фінал. Обирати героя з-поміж такої команди "Футбол 24" принципово відмовляється.

А що було б, якби гра таки докотилася до серії пенальті? Тут данці отримували помітну перевагу в особі свого голкіпера Каспера Шмейхеля. На тлі розгубленого хлопчака Пікфорда син могутнього Петера виглядав непробивною стіною. Господарі Вемблі чудово це усвідомлювали, а тому й не гребували методами досягнення результату будь-якою ціною.

Каспер чудово налаштувався на цю битву. Розігрівся ще напередодні під час прес-конференції, красиво поставивши на місце самовпевнених родоначальників. У першому таймі заблокував удар Стерлінга впритул. Після перерви виконав, ймовірно, найкрасивіший сейв усього турніру, кінчиками пальців діставши м’яч під стійкою – пробивав Магвайр. І навіть потягнув пенальті від Кейна, щоправда, не впорався із добиванням. Загалом – 9 сейвів. Словом, типовий Шмейхель – гідний син свого легендарного батька.

Петер грав практично до сорока років. Касперу наразі – 34. Він якраз на піку воротарських можливостей. Не в останню чергу завдяки його надійній грі збірна Данії повторила свій другий найкращий результат в історії чемпіонатів Європи (вперше бронзовими призерами стали у 1984-му). Реалізувати чемпіонський сценарій 1992-го – не вдалося. Але у Шмейхеля-молодшого ще є час. Можливо, наступного разу?

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