"Если откровенно, то не хочется делать какие-то прогнозы относительно того, поможет Артем Милевский Минаю, или нет. Все равно, на мой взгляд, положительного результата добивается команда, как и в неудаче, прежде всего, виноваты сами футболисты.

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Однако, убежден, что наше клубное руководство приглашая Милевского, все хорошенько взвесило и это никакой не пиар-ход, чтобы привлечь внимание к Минаю, что он, действительно, станет одним из лидеров. Тем более, что и сам Милевский утверждал, что во время зимних сборов у него будет возможность хорошо подготовиться и справиться с новым вызовом.

Конечно, будет интересно понаблюдать за именитым одноклубником во время тренировочного процесса, что он прибавит креатива нашим действиям в календарных матчах. Также важно, что со своим богатым опытом Милевский сможет претендовать на роль лидера раздевалки. Это очень ценно", – цитирует Нуриева Metaratings.

Напомним, что Артем Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

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