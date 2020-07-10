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Капитан Ливерпуля выбыл до конца сезона из-за травмы

17:23 - Читати українською
Капитан Ливерпуля выбыл до конца сезона из-за травмы
Джордан Хендерсон / соцсети

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон получил неутешительный приговор врачей после проведения детального обследования.

Юрген Клопп подтвердил, что Хендерсон пропустит остаток сезона из-за травмы колена, которую получил в матче против Брайтона, информирует официальный сайт Ливерпуля.

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Однако, немецкий специалист имеет и положительные новости: капитан команды сможет восстановиться к началу следующего сезона без хирургического вмешательства.

К слову, Хендерсон провел 40 матчей за мерсисайдцев в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 4 гола и 5 ассистов.

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Теги
Англия Джордан Джордан Хендерсон Ливерпуль Ливерпуль Юрген Юрген Клопп
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