Капитан Ливерпуля выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон получил неутешительный приговор врачей после проведения детального обследования.

Юрген Клопп подтвердил, что Хендерсон пропустит остаток сезона из-за травмы колена, которую получил в матче против Брайтона, информирует официальный сайт Ливерпуля.

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Однако, немецкий специалист имеет и положительные новости: капитан команды сможет восстановиться к началу следующего сезона без хирургического вмешательства.

К слову, Хендерсон провел 40 матчей за мерсисайдцев в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 4 гола и 5 ассистов.

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