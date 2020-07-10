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Капітан Ліверпуля вибув до кінця сезону через травму

17:20 - Читать на русском
Капітан Ліверпуля вибув до кінця сезону через травму
Джордан Хендерсон / соцмережі

Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон отримав невтішний вирок лікарів після проведення детального обстеження.

Юрген Клопп підтвердив, що Хендерсон пропустить залишок сезону через травму коліна, якої зазнав в матчі проти Брайтона, інформує офіційний сайт Ліверпуля.

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Однак, німецький фахівець має й позитивні новини: капітан команди зможе відновитися до початку наступного сезону без хірургічного втручання.

До слова, Хендерсон провів 40 матчів за мерсисайдців у поточному сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 4 голи та 5 асистів.

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Теги
Англія Джордан Джордан Хендерсон Ліверпуль Ліверпуль Юрген Юрген Клопп
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