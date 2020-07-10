Капітан Ліверпуля вибув до кінця сезону через травму

Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон отримав невтішний вирок лікарів після проведення детального обстеження.

Юрген Клопп підтвердив, що Хендерсон пропустить залишок сезону через травму коліна, якої зазнав в матчі проти Брайтона, інформує офіційний сайт Ліверпуля.

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Однак, німецький фахівець має й позитивні новини: капітан команди зможе відновитися до початку наступного сезону без хірургічного втручання.

До слова, Хендерсон провів 40 матчів за мерсисайдців у поточному сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 4 голи та 5 асистів.

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