Капитан Кардиффа Моррисон едва не погиб от разрыва апендицита

Защитник Кардиффа Шон Моррисон может смело заявлять, что родился "в рубашке".

19 января Моррисон был срочно доставлен в больницу, врачи диагностировали у защитника разрыв аппендицита, сообщает Daily Express.

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Сначала Шон отказывался от госпитализации, но его жена настояла, что в итоге и спасло жизнь 28-летнему капитану.

По информации издания, со ссылкой на мнение врачей, Моррисон мог умереть, если бы ему оказали помощь на 45 минут позже.

Сейчас игрок уже дома проходит курс восстановления после перенесенной операции. О сроках возвращения защитника на поле пока не сообщается.

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