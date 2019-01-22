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Капітан Кардіффа Моррісон ледь не загинув від розриву апендициту

13:27 176 Читать на русском
Капітан Кардіффа Моррісон ледь не загинув від розриву апендициту
Шон Моррісон / Фото Reuters

Захисник Кардіффа Шон Моррісон може сміливо заявляти, що народився "в сорочці".

19 січня Моррісон був терміново доставлений в лікарню, врачі діагностували у захисника розрив апендициту, повідомляє Daily Express.

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Спочатку Шон відмовлявся від госпіталізації, але його дружина наполягла, що в підсумку і врятувало життя 28-річному капітану.

За інформацією видання, з посиланням на думку лікарів, Моррісон міг померти, якби йому надали допомогу на 45 хвилин пізніше.

Зараз гравець вже вдома проходить курс відновлення після перенесеної операції. Про терміни повернення оборонця на поле поки не повідомляється.

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Теги
Шон Моррісон Шон Моррісон Кардіфф Кардіфф Англія
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