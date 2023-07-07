Капитан туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи не намерен покидать клуб до завершения контракта.

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По информации журналиста Николо Скиры 36-летний итальянец отклонил два предложения от клубов из Саудовской Аравии и не собирается покидать Ювентус в это летнее трансферное окно.



Центрбек стремится отработать свой контракт до самого конца, несмотря на то, что потеряет место в основном составе команды на следующий сезон.



Дело в том, что Бонуччи не хочет исчезать с радаров Роберто Манчини, чтобы иметь шанс сыграть на Евро-2024. Сообщается, что после чемпионата Европы итальянец намерен завершить международную карьеру.

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