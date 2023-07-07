Капітан туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі не планує покидати клуб до завершення контракту.

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За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 36-річний італієць відхилив дві пропозиції від клубів з Саудівської Аравії та не збирається покидати Ювентус в це літнє трансферне вікно.



Центрбек прагне відробити свій контракт до самого кінця, попри те, що втратить місце в основному складі команди на наступний сезон.



Річ у тім, що Бонуччі не хоче зникати з радарів Роберто Манчіні, щоб мати шанс зіграти на Євро-2024. Повідомляється, що після чемпіонату Європи італієць планує завершити міжнародну кар'єру.

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