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Капитан Ингульца: От такого клуба, как Шахтер, можно ожидать чего угодно

14 мая 23:01 63 Читати українською
Капитан Ингульца: От такого клуба, как Шахтер, можно ожидать чего угодно
Владислав Лупашко / фото ФФУ

Капитан Ингульца Владислав Лупашко поделился ожиданиями накануне финала Кубка Украины против Шахтера.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Благодаря нашему выходу в финал Украина открыла для себя новую команду, новый населенный пункт. Мы хотим получить удовольствие от этого грандиозного действа, подарить радость нашим родным и болельщикам. Самое главное – выходить на поле без страха, смело смотреть в глаза трудностям.

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Атмосфера прекрасная, мы расслаблены. Мы переживаем новые чувства: нас снимают камеры, есть сопровождение различных служб, пресс-конференции. От такого клуба, как Шахтер, можно ожидать чего угодно, бояться можно всех его футболистов.

Но мы не просто так приехали на финал, настроение у нас боевое. Мы готовились, подробно изучали разные моменты, посмотрели последние матчи соперников. Поскольку мы попали в финал, то должны мечтать о победе. В то же время мы осознаем, против какого соперника играем", – цитирует Лупашко пресс-служба ФФУ.

Напомним, в полуфинальных поединках Шахтер справился с СК Днепр-1 (2:0), а Ингулец неожиданно выбил Зарю (2:1).

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Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер Владислав Лупашко Владислав Лупашко
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