Капітан Інгульця: Від такого клубу, як Шахтар, можна очікувати будь-чого

Капітан Інгульця Владислав Лупашко поділився очікуваннями напередодні фіналу Кубка України проти Шахтаря.

"Завдяки нашому виходу до фіналу Україна відкрила для себе нову команду, новий населений пункт. Ми хочемо отримати задоволення від цього грандіозного дійства, подарувати радість нашим рідним і вболівальникам. Найголовніше – виходити на поле без страху, сміливо дивитися в очі труднощам.

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Атмосфера прекрасна, ми розслаблені. Ми переживаємо нові почуття: нас знімають камери, є супровід різних служб, прес-конференції. Від такого клубу, як Шахтар, можна очікувати будь-чого, боятися можна всіх його футболістів.

Але ми не просто так приїхали на фінал, настрій у нас бойовий. Ми готувалися, детально вивчали різні моменти, подивилися останні матчі суперників. Оскільки ми потрапили до фіналу, то повинні мріяти про перемогу. Водночас ми усвідомлюємо, проти якого суперника граємо", – цитує Лупашка прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, у півфінальних поєдинках Шахтар впорався з СК Дніпро-1 (2:0), а Інгулець несподівано вибив Зорю (2:1).

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