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Шахтер – Ингулец: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

14 мая 18:02 361 Читати українською
Шахтер – Ингулец: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины
Шахтер – Ингулец: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины / Фото ФК Шахтер

Шахтер будет противостоять Ингульцу в финале Кубка Украины сезона 2018/19. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Поединок между Шахтером и Ингульцом в рамках финала Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье на Славутич-Арене. Стартовый свисток прозвучит в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Шахтер – Ингулец: прогноз букмекеров на финал Кубка Украины:

Донецкий клуб является безоговорочным фаворитом в поединке. Эксперты букмера Bwin оценивают победу подопечных Фонсеки скромным коэффициентом 1,11. В то время, когда на триумф игроков Ингула установлен показатель 18, ничья – 8.

Специалисты лондонской конторы Betfair еще более пессимистично настроены на шансы Ингульца победить. Коэффициент на победу "горняков" установлен на отметке 1,08, триумф Ингульца – 18, ничья – 8,5.

Напомним, в полуфинальных поединках Шахтер справился с СК Днепр-1 (2:0), а Ингулец неожиданно выбил Зарю (2:1).

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