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Капитан Десны установил интересный рекорд УПЛ

10:58 - Читати українською
Капитан Десны установил интересный рекорд УПЛ
Денис Фаворов (справа) установил рекорд / ФК Заря

Полузащитник Десны Денис Фаворов вошел в историю УПЛ как автор самого позднего пенальти.

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергин 6’
Богдан Михайличенко 55’
Евгений Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергин
55’ Богдан Михайличенко
90+7’ Евгений Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

На 90+8 минуте матча Десна – Заря капитан черниговцев реализовал пенальти и сократил отставание своей команды в счете. Поединок завершился победой Зари со счетом 2:1.

Десна – Заря – 1:2 – видео голов и обзор матча

Данный пенальти стал самым поздним в истории чемпионата Украины. Предыдущий показатель был превзойден на целых 3 минуты. На 90+5 минуте пробивали 11-метровые удары вингер Динамо Беньямин Вербич (дважды) и нападающий Ворсклы Денис Васин. Интересно, что все предыдущие случаи произошли в 2019 году, отмечает официальный сайт УПЛ.

К слову, после 27 туров Премьер-лиги Десна занимает 4 позицию. Заря, которая идет третьей, имеет на 3 пункта больше. Лидирует Шахтер, досрочно оформивший чемпионский титул.

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Десна Десна УПЛ Рекорды Десна - Заря Денис Денис Фаворов
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