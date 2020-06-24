Капитан Десны установил интересный рекорд УПЛ

Полузащитник Десны Денис Фаворов вошел в историю УПЛ как автор самого позднего пенальти.

На 90+8 минуте матча Десна – Заря капитан черниговцев реализовал пенальти и сократил отставание своей команды в счете. Поединок завершился победой Зари со счетом 2:1.

Десна – Заря – 1:2 – видео голов и обзор матча

Данный пенальти стал самым поздним в истории чемпионата Украины. Предыдущий показатель был превзойден на целых 3 минуты. На 90+5 минуте пробивали 11-метровые удары вингер Динамо Беньямин Вербич (дважды) и нападающий Ворсклы Денис Васин. Интересно, что все предыдущие случаи произошли в 2019 году, отмечает официальный сайт УПЛ.

К слову, после 27 туров Премьер-лиги Десна занимает 4 позицию. Заря, которая идет третьей, имеет на 3 пункта больше. Лидирует Шахтер, досрочно оформивший чемпионский титул.

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