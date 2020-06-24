Капітан Десни встановив цікавий рекорд УПЛ

Півзахисник Десни Денис Фаворов увійшов в історію УПЛ як автор найпізнішого пенальті.

На 90+8 хвилині матчу Десна – Зоря капітан чернігівців реалізував пенальті та скоротив відставання своєї команди в рахунку. Поєдинок завершився перемогою Зорі з рахунком 2:1.

Десна – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Даний пенальті став найпізнішим в історії чемпіонату України. Попередній показник було перевершено аж на 3 хвилини. На 90+5 хвилині пробивали 11-метрові удари вінгер Динамо Беньямін Вербіч (двічі) та нападник Ворскли Денис Васін. Цікаво, що всі попередні випадки трапилися у 2019 році, зазначає офіційний сайт УПЛ.

До слова, після 27 турів Прем'єр-ліги Десна посідає 4 позицію. Зоря, яка йде третьою, має на 3 пункти більше. Лідирує Шахтар, який достроково оформив чемпіонський титул.

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