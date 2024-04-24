Капитан "львов" Икер Муньяин объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона.

Легенда Ла Лиги завершит карьеру в конце сезона – более 800 матчей, три еврокубка, чемпионат и Кубок Испании

Вингер попал в систему Атлетика, когда ему было 12 лет, а за первую команду дебютировал в 16. С тех пор Муньяин провел в бело-красной футболке 557 матчей, оформив 75 голов и 70 ассистов. Больше поединков за "львов" только у Ирибара (614).

В нынешнем сезоне 31-летний капитан не всегда попадал в основу Атлетика, но оставался бесспорным лидером раздевалки. Муньяин реализовал послематчевый пенальти в серии финала Кубка Испании против Мальорки и поднял над головой первый за 40 лет серьезный трофей для клуба. Теперь Икер попытается помочь баскам вырвать путевку в ЛЧ, а летом будет делать следующий шаг.

"Has sido lo mejor de mi vida,



pero ahora, mi amor,



ha llegado el momento de separarnos"



El capitán comunica su adiós tras 15 temporadas en el primer equipo.#AthleticClub pic.twitter.com/YwiV6kP4S3 — Athletic Club (@AthleticClub) April 24, 2024

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