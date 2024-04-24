Капитан Атлетика сенсационно объявил о своем уходе – отдал клубу 20 лет и поднял Кубок Испании на прощание
Фанаты Атлетика готовятся провожать одного из символов последних десятилетий.
Капитан "львов" Икер Муньяин объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона.
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Вингер попал в систему Атлетика, когда ему было 12 лет, а за первую команду дебютировал в 16. С тех пор Муньяин провел в бело-красной футболке 557 матчей, оформив 75 голов и 70 ассистов. Больше поединков за "львов" только у Ирибара (614).
В нынешнем сезоне 31-летний капитан не всегда попадал в основу Атлетика, но оставался бесспорным лидером раздевалки. Муньяин реализовал послематчевый пенальти в серии финала Кубка Испании против Мальорки и поднял над головой первый за 40 лет серьезный трофей для клуба. Теперь Икер попытается помочь баскам вырвать путевку в ЛЧ, а летом будет делать следующий шаг.
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