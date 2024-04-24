Капітан "левів" Ікер Муньяїн оголосив про свій відхід з клубу після завершення сезону.

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Вінгер потрапив у систему Атлетіка, коли йому було 12 років, а за першу команду дебютував у 16. Відтоді Муньяїн провів у біло-червоній футболці 557 матчів, оформивши 75 голів та 70 асистів. Більше поєдинків за "левів" лише у Ірібара (614).

У нинішньому сезоні 31-річний капітан не завжди потрапляв до основи Атлетіка, але залишався безперечним лідером роздягальні. Муньяїн реалізував післяматчевий пенальті у серії фіналу Кубка Іспанії проти Мальорки і підняв над головою перший за 40 років серйозний трофей для клубу. Тепер Ікер спробує допомогти баскам вирвати путівку в ЛЧ, а влітку буде робити наступний крок.

"Has sido lo mejor de mi vida,



pero ahora, mi amor,



ha llegado el momento de separarnos"



El capitán comunica su adiós tras 15 temporadas en el primer equipo.#AthleticClub pic.twitter.com/YwiV6kP4S3 — Athletic Club (@AthleticClub) April 24, 2024

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