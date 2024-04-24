Капітан Атлетіка сенсаційно оголосив про свій відхід – віддав клубу 20 років і підняв Кубок Іспанії на прощання
Фанати Атлетіка готуються проводжати одного зі символів останніх десятиліть.
Капітан "левів" Ікер Муньяїн оголосив про свій відхід з клубу після завершення сезону.
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Вінгер потрапив у систему Атлетіка, коли йому було 12 років, а за першу команду дебютував у 16. Відтоді Муньяїн провів у біло-червоній футболці 557 матчів, оформивши 75 голів та 70 асистів. Більше поєдинків за "левів" лише у Ірібара (614).
У нинішньому сезоні 31-річний капітан не завжди потрапляв до основи Атлетіка, але залишався безперечним лідером роздягальні. Муньяїн реалізував післяматчевий пенальті у серії фіналу Кубка Іспанії проти Мальорки і підняв над головою перший за 40 років серйозний трофей для клубу. Тепер Ікер спробує допомогти баскам вирвати путівку в ЛЧ, а влітку буде робити наступний крок.
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