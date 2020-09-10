Форвард Аталанты Алехандро Папу Гомес доказал, что деньги не являются главной мотивацией для него.

Алехандро Папу Гомес отказал представителям Аль-Насра о переезде в экзотический чемпионат, сообщает Football Italia.

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Команда из Саудовской Аравии предложила Аталанте за 32-летнего форварда 15 млн евро, а самому аргентинцу 7,5 млн в год. Итальянский клуб был не против такого заработка, но сам игрок ответил категорическим отказом.

В прошлом сезоне Гомес провел 46 матчей, в которых отметился 8 голами и 18 ассистами. Напомним, в 2013-2014 годах Папу защищал цвета харьковского Металлиста.

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