Форвард Аталанти Алехандро Папу Гомес довів, що гроші не є головною мотивацією для нього.

Алехандро Папу Гомес відмовив представникам Аль-Насра щодо переїзду у екзотичний чемпіонат, повідомляє Football Italia.

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Команда із Саудівської Аравії запропонувала Аталанті за 32-річного форварда 15 млн євро, а самому аргентинцю 7,5 млн на рік. Італійський клуб був не проти такого заробітку, але сам гравець відповів категоричною відмовою.

У минулому сезоні Гомес провів 46 матчів, в яких відзначився 8 голами та 18 асистами. Нагадаємо, у 2013-2014 роках Папу захищав кольори харківського Металіста.

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