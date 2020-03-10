Капелло прокомментировал слухи о возможности возглавить Милан или Рому

Известный итальянский наставник Фабио Капелло рассказал о возможности снова вернуться к тренерской деятельности.

"Никакого контакта не было. Мне так хорошо здесь (на Sky Sport Italia – прим.), зачем снова лезть в неприятности?" – цитирует Капелло издание Calciomercato.

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Напомним, накануне в СМИ появились информация о возможности наставника вернуться к тренерской работе – вроде бы Милан и Рома контактировали с 73-летним специалистом по поводу трудоустройства. К слову, в настоящее время итальянец работает обозревателем на Sky Sport Italia.

Интересно, что в свое время Капелло уже трижды сотрудничал с миланской командой – в 1987 году, с 1991 по 1996 годы и в сезоне 1997/98. Римскую команду он возглавлял с 1999 по 2004 годы.

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