Капелло прокоментував чутки щодо можливості очолити Мілан чи Рому

Відомий італійський наставник Фабіо Капелло розповів про можливість знову повернутися до тренерської діяльності.

"Жодного контакту не було. Мені так добре тут (на Sky Sport Italia – прим.), навіщо знову лізти у неприємності?" – цитує Капелло видання Calciomercato.

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Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явились інформація щодо можливості наставника повернутись до тренерської роботи – буцім-то Мілан та Рома контактували з 73-річним фахівцем з приводу працевлаштування. До слова, на даний час італієць працює оглядачем на Sky Sport Italia.

Цікаво, що свого часу Капелло вже тричі співпрацював з міланською командою – у 1987 році, з 1991 по 1996 роки та в сезоні-1997/98. Римську команду він очолював з 1999 по 2004 роки.

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