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Капелло прокоментував чутки щодо можливості очолити Мілан чи Рому

00:51 21 Читать на русском
Капелло прокоментував чутки щодо можливості очолити Мілан чи Рому
Фабіо Капелло / Фото з відкритих джерел

Відомий італійський наставник Фабіо Капелло розповів про можливість знову повернутися до тренерської діяльності.

"Жодного контакту не було. Мені так добре тут (на Sky Sport Italia – прим.), навіщо знову лізти у неприємності?" – цитує Капелло видання Calciomercato.

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Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явились інформація щодо можливості наставника повернутись до тренерської роботи – буцім-то Мілан та Рома контактували з 73-річним фахівцем з приводу працевлаштування. До слова, на даний час італієць працює оглядачем на Sky Sport Italia.

Цікаво, що свого часу Капелло вже тричі співпрацював з міланською командою – у 1987 році, з 1991 по 1996 роки та в сезоні-1997/98. Римську команду він очолював з 1999 по 2004 роки.

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Теги
Італія Серія А Фабіо Капелло Фабіо Капелло Мілан Мілан Рома Рома
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