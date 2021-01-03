"Эрнандес? На этот раз Реал сделал ошибку, которую Интер когда-то сделал с Роберто Карлосом, когда я купил его во время работы в королевском клубе. Тогда я удивился, что Интер хотел его продать. Думаю, это был самый быстрый трансфер в истории: менее чем за 24 часа Карлос подписал контракт.

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Реал сделал ту же ошибку, что и Интер с бразильцем своего времени. Они не учли скорость и сообразительность игрока, а также его способность к совершенствованию. Тео – очень сильный футболист", – цитирует Капелло Rossoneriblog.

Напомним, в 2019-м Милан приобрел Эрнандеса у Реала за 20 млн евро.

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