Екс-тренер Реала Фабіо Капелло вважає, що мадридцям не варто було відпускати Тео Ернандеса в Мілан.

"Ернандес? Цього разу Реал зробив помилку, яку Інтер колись зробив з Роберто Карлосом, коли я купив його під час роботи у королівському клубі. Тоді я здивувався, що Інтер хотів його продати. Думаю, це був найшвидший трансфер в історії: менш ніж за 24 години Карлос підписав контракт.

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Реал зробив ту ж помилку, що й Інтер з бразильцем свого часу. Вони не врахували швидкість і кмітливість гравця, а також його здатність до вдосконалення. Тео – дуже сильний футболіст", – цитує Капелло Rossoneriblog.

Нагадаємо, у 2019-му Мілан придбав Ернандеса у Реала за 20 млн євро.

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