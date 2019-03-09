ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Кантона едва не подрался с отцом Неймара во время матча

Неймар вместе с отцом / фото из открытых источников

Отец Неймара и легендарный форвард манкунианцев Эрик Кантона чуть не подрались в конце матча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

В вип-ложе стадиона Парк де Пренс в конце матча 1/8 финала Лиги чемпионов произошел конфликт между отцом Неймара и Эриком Кантона, пишет RMC Sport.

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Отцу лидера ПСЖ не понравилось то, как эмоционально и бурно праздновал победу Манчестер Юнайтед Эрик Кантона. Легендарный форвард поднес палец ко рту, призывая отца Неймара и родственников Дани Алвеса и Маркиньоса заткнуться.

Этот факт возмутил бразильца и он направился к ложе, где находился Кантона, с желанием получить сатисфакцию. Стороны начали шумно выяснять отношения, в конфликт пришлось вмешаться стюардам, которые и успокоили конфликт. После этого Неймар-старший вернулся в свою вип-ложу.

Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния МЮ и ПСЖ (0:2, 3:1) путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов завоевал манкунианский клуб.

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