Кантона получил награду от УЕФА

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона удостоен награды Президента УЕФА-2019.

Легендарный французский форвард Эрик Кантона стал лауреатом премии Президента УЕФА по итогам 2019 года. Это решение принял лично глава УЕФА Александр Чеферин, информирует официальный сайт Организации.

Ранее престижной награды удостаивались такие звезды мирового футбола, как Альфредо Ди Стефано, сэр Бобби Чарльтон, Эйсебио, Раймон Копа, Йохан Кройф, Франческо Тотти и Дэвид Бекхэм.

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"Эта награда – не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чтит вас за то, кем вы являетесь и кем стали. Человек, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, выражает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит.

Это награда за вашу замечательную игровую карьеру и принципы социальной ответственности, проявленные вами с тех пор, как вы повесили бутсы на гвоздь", – цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

Напомним, знаменитый Кантона выступал за МЮ, Лидс и французские клубы. В составе Манчестер Юнайтед 4 раза выиграл чемпионат Англии. Завершил карьеру в 1997 году.

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